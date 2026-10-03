Miguel Ángel ‘N’ Lavaba Ganancias del Huachicol Fiscal en Casinos; Recibió Más de 50 MDP

Miguel Ángel ‘N’ tenía una orden de aprehensión desde 2025 por haber fungido como operador y enlace para el ingreso de al menos 31 buques con combustible no declarado entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Documentos judiciales en poder de N+ Focus, señalan que dentro de la estructura de huachicol fiscal creada por los hermanos Farías, Miguel Ángel ‘N’ era uno de los encargados de cooptar personal que participara en delitos en materia de hidrocarburos y tráfico de drogas.

Una de sus funciones operativas era garantizar revisiones simuladas en las aduanas para ocultar la importación de hidrocarburos que la red hacía pasar como aceites y aditivos.

De acuerdo con la causa penal 325/2025, Miguel Ángel ‘N’ se reunió al menos 5 veces entre el 10 de marzo y el 28 de junio de 2025 en tres domicilios diferentes en la Ciudad de México con Fernando ‘N’, actualmente detenido en el Altiplano por ser un personaje central en la trama de huachicol fiscal.

Los ingresos de Miguel Ángel ‘N’ no coinciden con sus movimientos millonarios. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, tuvo ingresos a su nómina por 18 mil pesos en 2020. Sin embargo, en los siguientes cinco años tuvo deducciones de 1.5 millones de pesos y adquirió entre 2013 y 2023 ocho propiedades en la Ciudad de México y Veracruz por un total de 13 millones de pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miguel Ángel 'N' Lavaba Parte de Ganancias por Huachicol Fiscal en Casinos

Entre 2018 y 2020 recibió 24 cheques de caja por un total de 6.4 millones de pesos así como 13 cheques interbancarios por 1.3 millones de pesos y entre 2014 y 2023 realizó compras por 14 millones de pesos en sus tarjetas de crédito.

Al menos tres casas de apuestas reportaron 400 avisos de operación a Miguel Ángel ‘N’ y pagos por un total de 52 millones de pesos, donde el 99.7% de los cobros los realizó en efectivo, un mecanismo, que de acuerdo con la fiscalía podría utilizarse como lavado de dinero.

En los últimos años, al menos 4 instituciones bancarias alertaron a la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones inusuales en las cuentas de Miguel Ángel ‘N’.

Por su función intermediaria, su detención será clave para la trama del huachicol fiscal.

Con información de Antonio Baranda, Alejandra Barriguete y Marcos García.

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