Seguridad

Miguel Ángel ‘N’ Lavaba Ganancias del Huachicol Fiscal en Casinos; Recibió Más de 50 MDP

Era encargado de reclutar personas para delitos relacionados con hidrocarburos y tráfico de drogas

Miguel Ángel 'N'.Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+