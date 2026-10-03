Se Espera una Marcha y Varias Concentraciones en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 3 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 6 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 21 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Se realizará una marcha a las 09:30 horas de la Estela de Luz en Lieja 270, colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino al Zócalo capitalino.

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en Cuauhtémoc a las 11:00 horas, en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

En Cuauhtémoc, Bellakos Stunts Chiconautla rodarán a las 19:40 horas de gasolinera en Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Castillo del Abuelo en San Francisco 127, colonia Los Reyes Acaquilpan, Estado de México.

Las Parias Argüenderas rodarán en Benito Juárez y Tláhuac a las 08:00 y 09:00 horas, del Parque de los Venados y la estación Nopalera del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Tláhuac, colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac con destino a la Parroquia de Santa Martha Acatitla, en Everardo González, Pueblo Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ