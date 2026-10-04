Seguridad

Fuga de Líder Criminal y 21 Funcionarios Detenidos: Las Claves del Caso Suchiapa

La seguridad del municipio quedó a cargo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal

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