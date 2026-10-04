Fuga de Líder Criminal y 21 Funcionarios Detenidos: Las Claves del Caso Suchiapa

La fuga de un presunto líder de una banda dedicada al narcomenudeo de la cárcel municipal de Suchiapa, Chiapas, derivó en una investigación contra elementos de la Policía Municipal y posteriormente en un operativo de seguridad que alcanzó a funcionarios del ayuntamiento.

Durante el despliegue, realizado por fuerzas estatales y federales, fueron detenidas 21 personas, entre ellas el presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el expresidente municipal, Alexis Nucamendi Gómez. También fueron aprehendidos mandos y elementos de la Policía Municipal, así como una persona vinculada al ámbito judicial. El Gabinete de Seguridad informó que los detenidos son investigados por posibles delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Las detenciones ocurrieron seis días después de la captura de Jesús Antonio N., exdirector de la Policía Municipal de Suchiapa, señalado por el delito de evasión de un detenido. Su arresto se relaciona con la fuga de una persona que se encontraba bajo custodia en la cárcel municipal.

El caso comenzó el 25 de septiembre, cuando un operativo contra el narcomenudeo dejó a cuatro personas detenidas. Entre ellas estaba un presunto líder criminal, quien fue trasladado junto con los demás detenidos a la cárcel municipal de Suchiapa. Posteriormente, dicho líder delincuencial escapó del lugar, lo que dio paso a las investigaciones sobre las condiciones en que ocurrió la evasión.

Tras la detención del exdirector de la Policía Municipal, la corporación quedó desarticulada y 19 de sus elementos, entre mandos y personal operativo, fueron puestos a disposición para rendir declaraciones. La seguridad del municipio quedó a cargo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, cuyos elementos mantienen recorridos de vigilancia en la zona.

En paralelo, el Cabildo de Suchiapa acordó por unanimidad proponer a la cuarta regidora, Daniela Guadalupe Flores Chanona, para asumir la Presidencia Municipal ante la ausencia de Jorge Lorenzo Lara Cordero.

La propuesta fue presentada el 3 de octubre ante Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Congreso estatal deberá analizar la propuesta y someterla a votación en los próximos días, por lo que Flores Chanona todavía no asume formalmente la Presidencia Municipal.