Seguridad

Proponen a Daniela Flores Como Presidenta Municipal de Suchiapa Tras Detención de Jorge ‘N’

Las autoridades relacionan la captura del edil con presuntos delitos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa

Foto: Gob ChiapasFoto: Gob Chiapas
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