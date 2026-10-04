Proponen a Daniela Flores Como Presidenta Municipal de Suchiapa Tras Detención de Jorge ‘N’

El Cabildo de Suchiapa propuso a Daniela Guadalupe Flores Chanona, para asumir la Presidencia Municipal, luego de la detención del alcalde Jorge N. durante un operativo realizado la madrugada del sábado.

La propuesta fue acordada por unanimidad por las y los integrantes del Cabildo, ante la ausencia del presidente municipal, quien fue detenido junto con otros funcionarios y policías municipales.

En total, 21 funcionarios públicos fueron detenidos en Chiapas durante un operativo de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Entre ellos están Jorge N., presidente municipal de Suchiapa, y Alexis N., exalcalde del municipio, además de mandos y elementos de la Policía Municipal.

Las autoridades relacionan las detenciones con presuntos delitos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa.

Tras los hechos, integrantes del Cabildo se reunieron en el Congreso del Estado con Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de mantener la gobernabilidad y la representación administrativa del municipio mientras se define quién ocupará la Presidencia Municipal.

Por ello, el Cabildo presentó la propuesta para que Daniela Guadalupe Flores Chanona, cuarta regidora, asuma el cargo que dejó vacante Jorge N.

La propuesta fue recibida por los representantes del Congreso estatal, pero todavía no es definitiva. El Poder Legislativo deberá analizarla y someterla a votación en los próximos días.

Mientras tanto, las autoridades buscan mantener las funciones administrativas y la seguridad en Suchiapa tras las detenciones.