Política

‘Somos Una Nación Soberana y Tenemos el Derecho de decidir Nuestro Destino’: Sheinbaum

La mandataria nacional encabezó en Veracruz la ceremonia oficial por el 205 aniversario de la Armada de México

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México
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Sheinbaum Encabeza el 205 Aniversario de la Armada de México | N+