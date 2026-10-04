‘Somos Una Nación Soberana y Tenemos el Derecho de decidir Nuestro Destino’: Sheinbaum

Desde la Macroplaza del Puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo la ceremonia oficial por el 205 aniversario de la Armada de México y por el 202 aniversario de la Constitución de 1824, en la que destacó que "somos una nación soberana y tenemos el derecho de decidir nuestro destino".

De igual manera, subrayó la labor de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía, proteger la seguridad y ayudar a la población en caso de desastres naturales.

El evento inició alrededor de las 10:30 horas con los tradicionales honores a la mandataria nacional y la salva de 21 cañonazos, que es una expresión de respeto, disciplina y lealtad a quien ejerce el Mando Supremo.

Sheinbaum presidió posteriormente el acto solemne de abanderamiento e imposición de los colores patrios a 30 unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Más tarde, durante su discurso, reconoció a las Fuerzas Armadas por su lealtad, profesionalismo, entrega permanente, valor, vínculo con su pueblo y enorme patriotismo.

“A nuestros hombres y mujeres, marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales, gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, expresó.

También dijo que desde sus primeros años, las Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentar las amenazas con pocas armas y poca preparación, pero afirmó que con el paso de los años, han recorrido un largo camino de profesionalización y hoy están presentes cuando se necesita defender la soberanía y proteger la seguridad.

Pero también, enfatizó, cuando un huracán deja una comunidad sin hogar, un terremoto derrumba edificios, una inundación amenaza una población o cuando México necesita de sus ingenieros y de sus capacidades para construir infraestructura estratégica.

“Ahí están nuestros marinos y nuestros soldados, cerca de la gente y al servicio del pueblo y de la nación”, dijo.

Sheinbaum añadió que las Fuerzas Armadas están ligadas a una convicción democrática, por lo cual “nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo. Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”.

Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, destacó que hablar de la creación de la Armada de México también es referir el origen de una responsabilidad que permanece actualmente:

“Defender a la nación y proteger sus intereses desde el mar; 205 años después la razón de servir permanece intacta, nuestra institución continúa teniendo la responsabilidad de custodiar nuestra amplia extensión marítima”, dijo.

Desde las primeras horas, contingentes de la institución se prepararon para el gran desfile y demostración de las capacidades de la Armada, entre ellos sus distintas misiones y el Plan Marina.

Tras iniciar el evento, realizaron ejercicios tácticos; ejemplos de descensos desde helicópteros con binomios caninos especializados en búsqueda y rescate; inserción de nadadores para entrega de ayuda humanitaria; maniobra de alta destreza de aeronaves en condiciones adversas.

Además, mostraron cómo se establecen puentes por los que se trasladan marinos, llevan binomios caninos o transportan a personas rescatadas en casos de emergencias.

A través de redes sociales, la Semar destacó los 205 años de historia, compromiso y servicio a la nación. “Somos una Armada que nació para servir a México. ¡En el Mar, en el Aire, en la Tierra!”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció a la Marina "por su lealtad, profesionalismo, entrega y profundo amor a México", señaló en X. "Su labor es fundamental para proteger nuestros mares y costas, y apoyar a la población cuando más lo necesita", agregó.

El funcionario destacó las operaciones de alto impacto que ha realizado la Marina contra el crimen organizado y cómo estas han contribuido a disminuir la violencia en México, afirmó.

Decenas de personas se congregaron desde temprano para ocupar los mejores lugares y ver al personal naval en el desfile; al sitio llegaron ciudadanos desde varias partes de la República Mexicana, como de la Ciudad de México (CDMX).

La Armada de México nació el 4 de octubre de 1821 con la creación del Ministerio de Guerra y Marina, durante el inicio de la vida independiente del país. En noviembre de ese año se le asignaron los asuntos de guerra en mar y tierra.

SPB