'El Potrillo' Será Abuelo por Cuarta Vez: Camila Fernández Anuncia Embarazo en Concierto

La cantante Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, 'El Potrillo', anunció que está embarazada, por lo que se convertirá en madre por segunda ocasión, luego del nacimiento de su pequeña Cayetana en 2021.

A través de redes sociales compartió un video grabado en un concierto, donde dio a conocer la noticia. En el escenario, vestida con su tradicional traje de charra e interpretando el tema "Hermoso Cariño", la cantante compartió con su público esta nueva etapa en su vida.

"Mi hermoso cariño en camino", escribió en la publicación de Instagram en la que añadió la grabación donde acaricia su panza. Entre lágrimas y con la voz cortada, Fernández siguió cantando la letra que hace mención de un regalo divino.

El bebé en camino representa el cuarto nieto para el famoso padre de la cantante. Fue en 2021 que 'El Potrillo' se convirtió en abuelo, con el nacimiento de Cayetana, la primera hija de Camila y su esposo, Francisco Barba.

En marzo de 2022 nació Mía Fernández Hernández, la primera hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández. La segunda bebé del matrimonio y tercera nieta del intérprete de "No", Nirvana Fernández Hernández, llegó al mundo en enero de 2024.

Con su presentación en Guadalajara este 2 de octubre, Camila Fernández da inicio a su gira 'Una raya más al tigre'. Hasta el momento, se han anunciado fechas en Querétaro, Ciudad de México y ocho ciudades más de Estados Unidos, como parte de las presentaciones del tour.