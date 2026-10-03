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'El Potrillo' Será Abuelo por Cuarta Vez: Camila Fernández Anuncia Embarazo en Concierto

A través de redes sociales, la cantante compartió un video en el que muestra su panza de embarazo, vestida con su tradicional traje de charra.

Camila Fernández está embarazadaCamila Fernández se convirtió en madre por primera ocasión en marzo de 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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