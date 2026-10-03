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Premios Ariel 2026: "En el Camino" Abre la Noche con Dos Galardones en la 68.ª Entrega

En esta edición de la premiación, 'En el camino' de David Pablos llegó como la película más nominada

Estatuillas del premio ArielEstatuillas del premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Cine. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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