Premios Ariel 2026: "En el Camino" Abre la Noche con Dos Galardones en la 68.ª Entrega

"En el camino", de David Pablos, fue la máxima ganadora de la 68 entrega de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), realizada la noche del sábado 3 de octubre en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. La cinta se llevó seis estatuillas, entre ellas mejor película y mejor dirección, esta última en empate con Pablo Pérez Lombardini, de "La reserva".

El filme llegó como favorito, con 13 nominaciones, seguido por la coproducción con Venezuela "Aún es de noche en Caracas", con nueve; "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)", de Ernesto Martínez Bucio, con ocho, y la coproducción con Brasil "O último azul", con siete. Cuenta la historia de amor entre un conductor de tráiler apodado Muñeco y Veneno, un joven que huye de su antiguo amante. Además de película y dirección, ganó en actuación con Osvaldo Sánchez como mejor actor, Mariano López Sosa en coactuación masculina y Victor Miguel Prieto Simental en revelación actoral, y obtuvo el premio de fotografía, para Ximena Amann. Es la candidata de México para buscar una posible nominación a la 99ª edición de los premios Oscar.

"Autos, mota y rocanrol", comedia en falso documental de J.M. Cravioto sobre dos jóvenes que organizan el festival de rock más grande de México, fue la segunda más premiada con cinco Ariel, pese a que no figuraba entre las tres cintas con más nominaciones. Ganó en sonido (Alex de Icaza y David Montero), vestuario (Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich), efectos visuales (Gaston Alvárez), maquillaje (Karina E. Monroy) y diseño de arte (Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Ileana Martínez Ruiz).

La estatuilla de mejor actriz fue para Diana Sedano por "Juana", ópera prima como director del actor Daniel Giménez Cacho, sobre una periodista que enfrenta enormes pérdidas en su vida y riesgos por su profesión. La periodista Neldy San Martín recibió el premio a nombre de Sedano y dedicó unas palabras a su gremio.

"Quiero nombrar la realidad que inspiró esta película. Año tras año, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo", dijo San Martín.

El premio de coactuación femenina fue para Ángeles Cruz por "Las locuras", película que sigue a seis mujeres durante un día lluvioso en la capital; una tormenta cayó también sobre la alfombra roja de la ceremonia.

"O último azul", del director brasileño Gabriel Mascaro, sobre un futuro distópico en el que los ancianos son reubicados en colonias habitacionales, ganó guion original, para Mascaro y Tibério Azul, y edición, para Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda. Pérez Lombardini ganó además ópera prima por su historia sobre la lucha de una guardabosques por preservar la selva mexicana, y la música original de "La reserva" fue reconocida para YOM. Jimena Montemayor obtuvo el premio a guion adaptado por "Mujeres del Alba".

El Ariel a largometraje documental fue para "La libertad de Fierro", de Santiago Esteinou, sobre César Fierro, un mexicano condenado a muerte injustamente en Texas que recuperó su libertad tras más de 40 años preso. "Soy Frankelda", de Arturo y Roy Ambriz, fue elegida mejor largometraje de animación, y el colombiano "Un poeta", de Simón Mesa Soto, mejor película iberoamericana.

En efectos especiales, Arturo Vázquez fue reconocido por "Contraataque", y Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña por "Un cuento de pescadores".

En cortometraje, "Desdoblándome", de Natalia Pájaro, y "Teatro Secreto", de Diego Martínez Gutiérrez, compartieron el premio a mejor cortometraje animado. "Azul", de David Karlak, ganó en ficción, y "Las voces del despeñadero", de Víctor Rejón e Irving Serrano, en documental.

El tiempo para los discursos fue muy limitado. Cuando Prieto Simental recibió el premio de revelación actoral alcanzó a agradecer a su madre y a su esposo, pero las palabras dirigidas a su pareja no se escucharon porque le cortaron el audio al exceder el tiempo permitido.

En el marco del 80 aniversario de la AMACC, su presidente, Daniel Hidalgo, habló de la importancia de formar nuevas audiencias para el cine nacional.

"Y sin embargo, en el 2025 apenas el 5% de la asistencia a las salas correspondió al cine mexicano. Esto es una contradicción que debemos mirar de frente, porque no basta hacer películas", afirmó Hidalgo.

Hidalgo anunció la creación de un patronato, integrado por empresarios mexicanos comprometidos con la cultura, para fortalecer la independencia financiera de la Academia.

El documentalista Óscar Menéndez, director de "México bárbaro", "Dos de octubre, aquí México" y "Hablan los tarahumaras", recibió la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico, cuya entrega estaba suspendida desde 2020 y volvió en esta edición. La actriz Rosita Arenas, de "Los chiflados del rock and roll" y "La momia azteca", y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibieron el Ariel de Oro a la trayectoria. Bilbatúa bromeó con que no podría ser presidente de México por haber nacido en España y ser naturalizado, en alusión a un cambio reciente en la ley que impide que personas con doble nacionalidad accedan a la presidencia y a las gubernaturas.

FBPT