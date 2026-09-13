Lista de Precios Para los Boletos de la NFL en México 2026

La espera de cuatro años para el regreso de la NFL a suelo mexicano ha llegado a su fin con la confirmación de la venta de entradas para el esperado duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. El encuentro de temporada regular, programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 en el recién remodelado Estadio Banorte, marcará además un hito al ser el primer Sunday Night Football disputado fuera del territorio de los Estados Unidos.

Ante el enorme entusiasmo de la afición mexicana, este domingo los organizadores hicieron oficiales las listas de precios para todas las secciones del inmueble.

Los costos designados para este espectáculo van desde los 2,108 pesos en las zonas superiores del estadio hasta los 19,400 pesos en las secciones de hospitalidad y experiencia VIP. En el área más cercana al emparrillado, el Nivel 100, la zona Midfield tiene un costo de 11,656 pesos, Sideline se cotiza en 11,036 pesos, Corner en 10,168 pesos y las cabeceras Endzone se fijaron en 9,176 pesos.

Para la franja intermedia del recinto, los asientos en el Nivel 200 oscilan entre los 8,184 pesos en Endzone, 9,176 pesos en Corner, 10,168 pesos en Sideline y 11,036 pesos en Midfield. Por su parte, la zona del Nivel 300 arranca en los 6,076 pesos en Endzone, pasando por 6,820 pesos en Corner, 8,184 pesos en Sideline y alcanzando los 9,176 pesos en Midfield.

Ascendiendo a las partes altas del inmueble, el Nivel 400 presenta un rango de 4,092 pesos en Endzone, 4,960 pesos en Corner, 6,076 pesos en Sideline y 6,820 pesos en Midfield. En el Nivel 500, la zona Endzone cuesta 2,852 pesos, Corner se sitúa en 3,472 pesos, Sideline en 4,092 pesos y Midfield en 4,960 pesos. La opción más accesible del recinto corresponde al Nivel 600, ubicándose en 2,108 pesos para Endzone, 2,852 pesos en Corner, 3,472 pesos en Sideline y 4,092 pesos en Midfield.

Aquí está el mapa y la lista de precios del Mexico City Game 🎟️🇲🇽🏈@Ticketmaster_Me pic.twitter.com/1gUau7TSVP — NFL México (@nflmx) September 13, 2026

Para los aficionados que buscan una experiencia de nivel prémium, los paquetes VIP ofrecen opciones como el Chairman's Club y el Tunnel Club a un precio de 19,400 pesos cada uno, además del Tunnel Club con vista limitada a 18,400 pesos. También se encuentran disponibles el Locker Club y el Corner Club en 16,600 pesos, junto con el Corner Club de vista limitada en 15,600 pesos. La venta de las entradas arrancará de forma escalonada con preventas bancarias exclusivas del 14 al 19 de septiembre, culminando con la apertura de la venta general el día 22 de septiembre.