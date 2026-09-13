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Lista de Precios Para los Boletos de la NFL en México 2026

Luego de cuatro años de ausencia, la NFL volverá a México el domingo 22 de noviembre de 2026 con el partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers

Logo de la NFLFoto: Getty Images
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