Zverev se Corona Campeón del US Open 2026

El US Open, el último Grand Slam de la temporada, tiene un nuevo campeón. El alemán Alexander Zverev se impuso a Ben Shelton y se llevó su primer Abierto de Estados Unidos.

Alexander Zverev is your 2026 US Open champion! 🏆 pic.twitter.com/7OuXVKUas9 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Zverev ganó la gran final del torneo en cuatro sets (6-3, 7-6, 5-7 y 6-4) y selló una temporada fantástica en la que ganó sus primeros dos Grand Slam. El alemán ganó también en la arcilla de París, conquistando el Roland Garros de este año.

Además, 'Sascha' hizo historia al convertirse en el tenista alemán con más triunfos en Grand Slam en un mismo año. Zverev ganó 20 partidos en los cuatro torneos más importantes de esta temporada (Australian Open, Wimbledon, Roland Garros y US Open).

Por su parte, y pese a la derrota, Ben Shelton hizo historia en esta edición del US Open al convertirse en el primer afroamericano en llegar a la final de un torneo Grand Slam desde Arthur Ashe en 1996. Para su mala fortuna, Shelton no pudo ganar el certamen, por lo que la última vez que un hombre afroamericano ganó un Grand Slam fue en 1975, cuando el propio Ashe conquistó Wimbledon.