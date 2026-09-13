Choque Deja un Muerto en Apodaca, Nuevo León

Un accidente vial dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas sobre la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 22 de la carretera Miguel Alemán, donde se registró un estrellamiento y posterior colisión entre dos vehículos.

Según los primeros informes, uno de los automóviles se impactó contra un muro y posteriormente fue colisionado por otra unidad que circulaba por la zona.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil localizaron a dos personas lesionadas, mientras que una persona permanecía sin vida al interior de uno de los vehículos involucrados.

Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital General de Zona No. 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la segunda persona lesionada.

En el accidente participaron un Mazda 2 color gris, y una camioneta X-Trail color plata.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Apodaca realizaron labores para eliminar riesgos en la zona, mientras que agentes de la Policía de Apodaca acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Como parte de las labores de atención, la vialidad permaneció cerrada en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes y se realizaban las diligencias necesarias.

El reporte de atención al accidente inició a las 07:03 horas y concluyó alrededor de las 07:51 horas de este domingo.