Elena Rybakina Gana el US Open 2026 y es la Número Uno del Mundo

Con una victoria en tres sets, Elena Rybakina se coronó campeona del US Open al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la gran final de la rama femenil. La kazaja se llevó el triunfo 6-4, 5-7 y 6-2 en un partido que duró 2 horas y 21 minutos.

"Me cuesta encontrar palabras ahora mismo, sinceramente", dijo Rybakina tras ganar el partido. "No esperaba nada parecido al venir a este torneo. He estado lidiando un poco con una lesión, pero de alguna manera todo se alineó a mi favor".

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Elena Rybakina is a US Open champion!!! 🏆 pic.twitter.com/1QB8jDNTP6 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Rybakina ganó el primer set, pero Sabalenka se recuperó en el segundo. Aún así, la jugadora de 27 años de edad logró repuntar y terminó con el trofeo del último Grand Slam de la temporada en sus manos. La tenista alzó su tercer trofeo de esta índole luego de haber conquistado Wimbledon en 2022 y el Australian Open este mismo año.

Gracias a esta victoria, Elena no solo se convirtió en la campeona del US Open sino que además subió al puesto número uno del ranking de la WTA. Con esto, Rybakina desbanca a la propia Sabalenka que se queda con el segundo puesto.

Además, Elena Rybakina frenó la racha de 19 victorias consecutivas de Aryna Sabalenka en Flushing Meadows, donde no había perdido desde que cayó ante Coco Gauff en la final de 2023.