Deportes

Elena Rybakina Gana el US Open 2026 y es la Número Uno del Mundo

La tenista de Kazajistán se impuso a la bielorrusa Aryna Sabalenka y ganó el último Grand Slam de la temporada

Tenista Elena RybakinaFoto: X (@usopen)
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