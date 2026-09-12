Norris Logra la Pole del GP de España de F1; 'Checo' Pérez Saldrá en 19

El británico Lando Norris (McLaren) consiguió la pole position, seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), en tanto, el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, saldrá desde la posición 19 en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el novedoso circuito Madring.

Norris superó por apenas 11 milésimas de segundo a Antonelli, actual líder del campeonato, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde el tercer lugar, a 140 milésimas del piloto de McLaren.

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) ocupará la cuarta posición y su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, arrancará quinto. George Russell (Mercedes) saldrá sexto, seguido por Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), quienes completan los primeros 10 lugares.

Norris consiguió su tercera pole en las últimas cuatro carreras, pese a que no había registrado buenos tiempos durante las sesiones de entrenamientos libres del viernes y sábado.

“Estoy en shock, me sorprende un poco estar primero. Ha sido una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera”, dijo Norris por la radio de su monoplaza después de conseguir la primera posición.

Antonelli había sido el más rápido en las segundas prácticas del viernes y en la sesión del sábado por la mañana, por lo que llegó a la clasificación como uno de los favoritos para quedarse con la pole. Sin embargo, Norris logró superarlo en su última vuelta.

“Creí que había hecho una muy buena vuelta, pero Lando lo hizo un poco mejor, así que bravo por él. Hicimos un buen trabajo y veremos qué podemos hacer mañana”, declaró el italiano.

Antonelli mantiene una ventaja de 66 puntos sobre su compañero George Russell en el campeonato. Russell partirá desde la sexta posición, detrás de Verstappen y los dos Ferrari.

Para Norris, la pole representa una oportunidad de convertirse en el primer ganador del Gran Premio de España en el circuito Madring. El británico ya consiguió esta temporada victorias en Hungría y Países Bajos después de arrancar desde la primera posición.

“Con la pole tendré un máximo de posibilidades de ganar mañana, pero tendré muchos buenos pilotos detrás de mí. Tengo muchas ganas, pero la carrera será larga en este circuito complicado donde pueden pasar muchas cosas”, afirmó Norris.

Frente a su público, los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán desde los puestos 17 y 18, respectivamente, después de quedar eliminados en la Q1.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) saldrá desde el puesto 12, mientras que su compañero Nico Hülkenberg ocupará la posición 13.

Con información de AFP