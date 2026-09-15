Educación

Realizan Paro Estudiantil ante Demandas por Presunto Acoso en Escuela de Puebla

Alumnas del Centro Escolar 5 de Mayo en la colonia Balcones del Sur denunciaron presuntas agresiones en su contra ocurridas al interior del plantel

Paro Estudiantil Denuncia Acoso Alumnas Colonia Balcones del Sur Centro Escolar 5 de Mayo PueblaRealizan Paro Estudiantil en Centro Escolar 5 de Mayo de Puebla; Alumnas Denuncian Acoso. Foto: N+

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Protesta en el Centro Escolar 5 de Mayo: Alumnas denuncian acoso y falta de acción de las autoridades. La comunidad estudiantil exige medidas preventivas y sanciones.

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