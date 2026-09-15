Realizan Paro Estudiantil ante Demandas por Presunto Acoso en Escuela de Puebla

Integrantes del Centro Escolar 5 de Mayo, ubicado en la colonia Balcones del Sur en la ciudad de Puebla realizaron un paro estudiantil pacífico. Lo anterior ante presuntos casos de acoso sexual y psicológico denunciado por alumnas del plantel.

Mientras los miembros de la comunidad estudiantil colocaron pancartas exigiendo justicia, la situación causó opiniones encontradas entre los padres de familia de la institución.

De acuerdo con los manifestantes, a pesar que se han buscado las vías de comunicación con las autoridades, aparentemente han mostrado desinterés y negligencia, lo que a decir de los estudiantes, es inaceptable que minimicen los casos ya que de este modo perpetúan la inseguridad al interior.

Este lunes 14 de septiembre de 2026 fue implementada la movilización en protesta a estos actos, con el objetivo de exigir un entorno seguro y libre de violencia; al mismo tiempo exigieron medidas preventivas y sanciones para los responsables.

Un día antes, en las redes sociales oficiales del Centro Escolar 5 de Mayo se publicó un comunicado desmintiendo la realización de un paro estudiantil y asegurando que las actividades escolares se realizarían con normalidad. Sin embargo, la movilización sí se llevó a cabo.

Hasta el momento, ni los directivos de la institución, ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla se han pronunciado al respecto de las acusaciones hechas por integrantes de la comunidad escolar.

Con información de N+

GMAZ