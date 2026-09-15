Cierre de Calles por las Fiestas Patrias 2026 en Guanajuato: Lista Completa

Todo está listo para que en las ciudades de Guanajuato se lleve a cabo el tradicional Grito de Independencia. Para la organización en habrá cierre de algunas calles cercanas a la zona centro.

En Dolores Hidalgo, la ciudad donde comenzó la Independencia, se tiene preparado como siempre una gran celebración que generará el cierre total a la circulación vehicular en todo el primer cuadro del municipio, específicamente alrededor del Jardín Principal y la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

Habrá restricción absoluta de acceso a vehículos desde primeras horas del 15 de septiembre (y cortes preventivos desde la noche previa) debido a los preparativos de la verbena popular y el concierto gratuito de Jorge Medina y Josi Cuén.

En León, de igual manera habrá cierres viales parciales alrededor de la Plaza Principal después de las 3 de la tarde, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas correspondientes.

Las calles de Madero, Pino Suárez, 5 de Febrero y Juárez serán algunas que cerrarán su paso a los vehículos para convertirla en zona peatonal, así como desde el Arco de la Calzada.

Para el 16 de septiembre, día en que será el Desfile Cívico-Militar, el recorrido del desfile irá desde el Parque Hidalgo hasta las instalaciones de la Feria, con afectaciones en colonias como Obregón, Industrial y Obrera.

En Guanajuato Capital también se informó que las calles con restricciones viales son Benito Juárez, Hidalgo, Bulevar Ignacio Allende (una sección) y la calle Guadalupe (en su conexión hacia Madero). Todas ellas después de las 5 de la tarde ya no permitirán el paso de auto.

Por su parte en San Miguel de Allende, el acceso vehicular será prohibido en el perímetro circundante al jardín principal y calles principales como Cuna de Allende, San Francisco, Correo, Aldama, Hidalgo, Mesones y anchos de acceso al centro.