Sociedad

Cierre de Calles por las Fiestas Patrias 2026 en Guanajuato: Lista Completa

En varias ciudades del estado habrá cierre en avenidas aledañas a la zona centro

En Dolores Hidalgo se dará el grito por autoridades del Estado.Foto: @Guanajuato

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Cierres viales por el Grito de Independencia. Dolores Hidalgo y León entre las ciudades con más calles cerradas.

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