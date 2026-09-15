Sigue Incendio en Planta de Sal en Jáltipan; Hay 3 Muertos y Evacuan a Habitantes

Una explosión e incendio se registraron en una planta de sal en la comunidad de Emiliano Zapata, en Jáltipan, Veracruz, lo que alertó a los habitantes y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Autoridades laboraban la noche de este lunes para la evacuación de al menos seis localidades, luego del incidente que se suscitó durante la tarde y se ha prolongado por horas.

En un video difundido en redes sociales, se vio una enorme columna de humo negro, además de llamas que se elevaban en la zona.

Hasta las 21:48 horas, el incendio permanecía activo y era atendido por los equipos de emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, tres personas murieron y una más resultó lesionada, quien fue trasladada a un hospital para valoración y atención médica.

De forma preventiva, se decidió evacuar a los habitantes de las comunidades de Anáhuac, Juan de la Barrera y Cocuital, pertenecientes a Jáltipan. De Chinameca, se determinó desalojar a la ciudadanía de Rancho Viejo y Zúñiga. Mientras que de Soconusco, se prevé que residentes de Chalcomulco sean obligados a salir de sus casas.

"Se recomienda incluir documentos personales importantes, medicamentos y artículos indispensables para cada integrante de la familia", pidió el ayuntamiento de Jáltipan.

Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde de la demarcación, llamó a la calma y aseguró que no se sabe cuánto durará la emergencia, por lo que canceló el desfile de las fiestas patrias del 15 de septiembre y habilitó albergues para recibir a las personas evacuadas.

"No va a ser en un día, ni dos, ni tres, no sabemos", afirmó en un video, comparando que la situación podría parecerse al incendio en el pozo exploratorio Krem-1 de Pemex, que duró al menos 150 días, desde el 5 de marzo pasado.

Taxistas de Jáltipan, a bordo de sus unidades y vehículos particulares, se sumaron en coordinación con autoridades municipales para apoyar en el traslado de personas, según la Línea Rosa local.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial qué originó la explosión.

Protección Civil del estado informó que todo ocurrió en un pozo de salmuera con diésel, al interior de la planta de sal de PMV Minera.

La empresa señaló que la emergencia se registró durante labores de mantenimiento.

"Las personas afectadas están recibiendo atención médica y nos mantenemos atentos a la evolución de su estado de salud", aseguró.

Los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos en la región sur de Veracruz fueron habilitados para recibir a los lesionados en caso de ser necesario.

"Desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y evacuación. La zona permanece restringida mientras los equipos de emergencia atienden el incidente, en coordinación con las autoridades correspondientes", añadió la compañía.

PMV Minera indicó que recaba información y colabora con las autoridades para determinar el alcance del incidente.

Por su parte, Petróleos Mexicanos precisó que el incidente no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa.

El Gobierno estatal informó que no existe población cercana al punto de la emergencia ni riesgo inmediato; sin embargo, se exhortó a la ciudadanía a no acercarse al lugar y permitir el desarrollo de las labores de emergencia.

ASJ