Accidentes

Sigue Incendio en Planta de Sal en Jáltipan; Hay 3 Muertos y Evacuan a Habitantes

Autoridades habilitaron albergues para recibir a personas de comunidades cercanas al punto de la emergencia y cancelaron el desfile de las fiestas patrias en el municipio ubicado al sur de Veracruz

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Sigue Activo Incendio en Planta de Sal en Jáltipan, Veracruz

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