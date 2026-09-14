Seguridad

Dan 46 Años de Prisión a Hombre por Feminicidio de Niña en Cerralvo, Nuevo León

El caso es investigado desde el 2024, año en que sucedieron los hechos

Detenido por feminicidioEl sujeto abusó y asesinó a una menor en Cerralvo. Foto: FGJNL

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