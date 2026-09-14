Dan 46 Años de Prisión a Hombre por Feminicidio de Niña en Cerralvo, Nuevo León

Un hombre fue condenado a 46 años de prisión luego de ser encontrado como culpable por cometer un feminicidio contra una menor edad. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Cerralvo, Nuevo León, durante el mes de julio de 2024.

El hombre, identificado como Antonio "N", permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, lugar donde tendrá que cumplir sentencia. Además de permanecer en prisión, el sujeto deberá pagar la reparación de daños a la familia de la menor asesinada.

Los hechos ocurrieron cuando Antonio “N” circulaba a bordo de un vehículo por calles del centro de Cerralvo, Nuevo León, donde ubicó a la menor y la subió al automóvil en contra de su voluntad. Dentro del vehículo el sujeto abusó y golpeó a la menor de edad.

Después de la agresión, el hombre utilizó un cuchillo para provocarle varias lesiones a la menor hasta causarle la muerte. Autoridades informaron que el sujeto continuó manejando con el cuerpo de la pequeño dentro del vehículo. Fue hasta el Ejido Carrizalejo, en Agualegue, Nuevo León, donde detuvo la marcha

Al llegar a este punto, el hombre abandonó el cuerpo de la menor en la vía pública y posteriormente huyó del lugar. La familia de la víctima llevó a cabo los procedimientos legales necesarios para poder detener y sentenciar al culpable.

DAGM