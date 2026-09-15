Seguridad

Fiscalía de Coahuila Investiga Muerte de Bebé en Torreón, Coahuila

Los padres se percataron que la menor ya no respiraba, por lo que la trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja

Fiscalía de Coahuila Investiga Muerte de Bebé en TorreónMédicos de la Cruz Roja confirmaron que la bebé ya no contaba con signos vitales. Foto: N+

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