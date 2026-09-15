Una bebé de aproximadamente dos meses de edad murió en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Veredas La Paz, en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, sus padres se encontraban dormidos y, al despertar, se percataron de que la menor no respondía y no respiraba.

De manera inmediata, la bebé fue trasladada a bordo de una camioneta a las instalaciones de la Cruz Roja Torreón para recibir atención médica. Sin embargo, al llegar al lugar, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Muerte de Bebé en Fraccionamiento Veredas la Paz en Torreón, Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos y, de manera preliminar, informó que podría tratarse de una muerte de cuna, también conocida como síndrome de muerte súbita del lactante.

Este síndrome consiste en el fallecimiento repentino e inesperado de un bebé menor de un año, generalmente mientras duerme. Cabe señalar que será mediante la necropsia de ley como se determinará la causa exacta del deceso.