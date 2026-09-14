Se informó que perdió la vida Gerardo López, conocido por sus amigos y familiares como 'El Peri' luego de que fuera arrollado por un camión de ruta en la zona Centro de Torreón.

El accidente ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre cuando Gerardo caminaba por la avenida Carranza y al intentar cruzar la calle Falcón, fue atropellado por el camión de la ruta Chapala que buscaba incorporarse hacia su izquierda.

El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a un hospital, sin embargo, casi una semana después de su accidente y a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida.

Familiares y amigos convocaron a su funeral y misa de despedida esta mañana para el hombre quien radicaba en la colonia Antigua Aceitera en la ciudad de Torreón.