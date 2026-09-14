Accidentes

Muere Hombre Luego de Ser Arrollado por Camión de Ruta en Torreón, Coahuila

Gerardo López intentaba cruzar la calle Falcón cuando fue atropellado por la unidad del transporte público

Muere Hombre tras Ser Arrollado por Camión de Ruta Chapala en Torreón, CoahuilaEl hombre recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja al momento del accidente. Foto: N+

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