Oficinas Móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro: Link para Consultar Ubicación

Además de inscripción en línea, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) del Gobierno de México permite a hombres y mujeres de 18 a 29 años que están interesados en el apoyo Bienestar, hacer el registro presencial a través de las Oficinas de Representación de los estados o las Oficinas Móviles.

Si por alguna razón no puedes completar el proceso de inscripción en línea, debes saber que puedes acercarte a módulos itinerantes dispuestos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

La dirección de las Oficinas Móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro con registro abierto se publican a través de este enlace en línea.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Módulos para Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en Bustamante, Santiago y Monterrey

Allí se detalla el municipio y estado en el que estarán habilitados, así como las fechas. Por ejemplo, para septiembre de 2026 hay 30 Oficinas Móviles con registro abierto.

Los municipios que atenderán a interesados el martes 15 de septiembre se enlistan a continuación. En la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro puedes consultar la dirección completa dónde está el módulo de atención:

15 de septiembre: León Guanajuato.

15 de septiembre: Chilpancingo de Bravo, Guerrero.

15 de septiembre: Pachuca de Soto, Hidalgo.

15 de septiembre: Tepic, Nayarit.

15 de septiembre: Guadalupe, Nuevo León.

15 de septiembre: Victoria, Tamaulipas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del Gobierno de México recuerda que los jóvenes afiliados se capacitarán en un centro de trabajo, durante un periodo máximo de 12 meses.

Durante dicho periodo recibirás un apoyo mensual de 9,582 pesos que se extenderán durante el año que dura tu capacitación, además de tener derecho al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El apoyo se deposita en la Tarjeta Bienestar de los beneficiarios, de hecho el pasado 10 de septiembre concluyó el más reciente periodo de entrega de estos métodos de pago a beneficiarios que se inscribieron meses antes.

La Plataforma de Postulación a Centros de Trabajo abre cada dos meses, por lo que se prevé que en octubre de 2026 tenga un nuevo periodo de vinculación para "aprendices", a través de la estrategia de “Mapa de Focalización”.

El programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, así como grupos históricamente discriminados.