Programas sociales

Oficinas Móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro: Link para Consultar Ubicación

El registro al programa dirigido a hombres de 18 a 29 años brinda capacitación por 12 meses, y una vez concluido no podrás volver a registrarte

Oficinas Móviles Jóvenes Construyendo el Futuro 2026.¿Te quieres inscribir a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026? Te decimos dónde se ubican las oficinas móviles durante este mes. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro.
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