Artistas que se Presentarán en los Municipio de Nuevo León por Día del Grito 2026

Para celebrar la fiestas patrias y dar el tradicional Grito de Independencia, los municipios de estado de Nuevo León ya han anunciado las diversas actividades que se llevarán a cabo en su localidad.

Será la noche de este 15 de septiembre cuando las localidades en Nuevo León lleven a cabo presentaciones en vivo, actividadaes familiares y disfrutar de la gastronomía mexicana. A continuación te dejamos todos los datalles sobre estas fiestas patrias ene los municipios de San Pedro, San Nicolás, Guadalupe, Juárez, Escobedo, Apodaca, Santiago, Santa Catarina, García y Ciénega de Flores.

Además del Grito de Independencia, el muncipio de San Pedro ofrecerá los shows de Los Rojos, a las 20:30 horas, y Los Mier, en punto de las 23:00 horas. Hasta el momento no se han revelado los espacios donde se llevarán a cabo.

Además de las presentaciones de Los Descendientes, Tejano Norteño, Código Regio, Ronda Bogotá y La Caserera; el municipio de San Nicolás de los Garza también ofrecerá eventos como lucha libre, rueda de la fortunas y otras actividades.

En Guadalupe, las fiestas patrias se llevarán a cabo en la Plaza Principal Municipal en punto de las 18:30 horas. Las familias de este localidad podrán disfrutar de un show de drones y de las presentaciones de Passion Vallenata, La Fievre Looka, Leandro Ríos y Los Invasores de Nuevo León.

En la Plaza Municipal de Juárez será colocado un escenario en el cual se presentarán artistas como Alex Mantilla, Pega Pega e Israel Morales. Esta celebración iniciará en punto de las 18:00 horas.

Será en la Plaza Principal de Escobedo donde se llevarán a cabo los espectáculos de el grupo Chicanazo y Regia Sonora. Las fiestas patrias en esta localidad iniarán en punto de las 18:00 horas.

En la Plaza Principal de Apodaca serán instalados juego mecánicos y un esceneario donde se llevará a cabo el concierto de los grupos Hermanos Barrón, Costumbre, Los Potrillos y De Parranda.

En la Plaza Ocampo, en Villa de Santiago, se presentará un ballet folklórico y los conciertos de Los de Analis y PeeWee. En este punto las actividades arrancarán en punto de las 18:30 horas.

En el municipio de Santa Catarina el evento del Día del Grito 2026 iniciará en punto de las 19:00 horas. En este punto se presentarán artistas como Los Mesmos, Los Payasónicos, Dezigual y la Casetera.

Las fiestas patrias en el municipio de García se llevarán a cabo en un costado de la Presidencia Municipal. Será en punto de las 19:00 horas cuando los asistentes podrán escuchar en vivo a grupos como La Sonora Dinamita, El Millonario y Gerardo Ortiz.

En el Lienzo Charro de Ciénega de Flores los habitantes de este municipio podrán escuchar en vivo a el Grupo Cuervo y Leandro Ríos. Hasta el momento no se han dado detalles sobre el horario.

DAGM