Sociedad

Artistas que se Presentarán en los Municipio de Nuevo León por Día del Grito 2026

Los ciudadanos de cada localidad en el estado podrán disfrutar de shows, conciertos y diversas actividades por las fiestas patrias

Shows por Día de Grito 2026Los municipios presentarán shows en vivo. Foto: Facebook | La Casetera / Leandro Ríos / PeeWee

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