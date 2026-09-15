Internacional

Advierten que Avance del Crimen Organizado Amenaza Democracia en América Latina

El diálogo democrático se ha visto erosionado por cuestiones como la economía, la inmigración y la inseguridad, según un informe de la organización IDEA

CrimenAmérica Latina se ha convertido en la región con mayor polarización en el mundo. Foto: Cuartoscuro.

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