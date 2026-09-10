Política

Inicia Proceso Electoral 2027 para Renovar Más de 20 Mil Cargos en el País

El INE plantea instalar más de 176 mil casillas para la jornada electoral y el proceso contempla un filtro con el fin de evitar candidaturas ligadas al crimen

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Datos Clave del Proceso Electoral 2026-2027 que Inicia en México

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