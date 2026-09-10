Inicia Proceso Electoral 2027 para Renovar Más de 20 Mil Cargos en el País

El Proceso Electoral 2027 inicia este jueves rumbo a la renovación de las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos a nivel local, como parte de las elecciones intermedias en México.

Con estos comicios se espera una reconfiguración del mapa político en los tres años previos a la elección presidencial de 2030. Al mismo tiempo, serán una prueba clave para determinar si el oficialismo amplía nuevamente su dominio o si la oposición logra recuperar terreno.

El Instituto Nacional Electoral (INE) plantea instalar más de 176 mil casillas para la jornada que se celebrará el 6 de junio de 2027 y cuyos cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio.

Pero antes de la llamada "fiesta de la democracia", queda un largo camino de procesos, registros y capacitaciones, incluido un filtro inédito para evitar candidaturas ligadas al crimen organizado.

A partir de este 10 de septiembre, y hasta agosto del próximo año, el órgano electoral planeará, organizará, capacitará, insaculará, registrará y verificará 505 actividades relativas a la elección federal, que contempla la renovación de San Lázaro con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

El INE también se coordinará con los 32 Organismos Públicos Locales porque se elegirá a las personas que ocuparán 19 mil 609 cargos; entre ellos, los de 17 gubernaturas; mil 98 diputaciones de 31 congresos locales; 18 mil 57 puestos en ayuntamientos; así como 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías en 30 estados. Esto incluye la renovación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El próximo año se votará por los ejecutivos estatales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En Campeche habrá oportunidad de elegir a integrantes de Juntas Municipales, mientras que en Tlaxcala se decidirá quiénes estarán en las Presidencias de Comunidad.

En el panorama electoral que arranca este jueves, Sinaloa será uno de los focos de atención, pues el proceso político se desarrollará bajo el contexto de violencia que estalló hace dos años. La ola de inseguridad que afecta a Culiacán y otras zonas del estado se debe a una disputa criminal, pero también está vinculada con las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, quien tuvo que solicitar licencia por tiempo indefinido a su cargo como gobernador.

Asimismo, se espera una contienda cerrada en Chihuahua, donde se verá si el movimiento de la "cuarta transformación" puede imponerse a la fuerza de la oposición encabezada por el panismo.

Mientras que en Michoacán podría configurarse un contexto especial si es que se concreta la candidatura de Grecia Quiroz. La alcaldesa de Uruapan pretende consolidar el proyecto político de su esposo Carlos Manzo, edil asesinado por el CJNG el año pasado, y a quien suplió para continuar el "movimiento del sombrero".

En Nuevo León estará en juego una de las dos gubernaturas que actualmente encabeza Movimiento Ciudadano y, con ella, la capacidad para construir el respaldo que permita al partido mantener por primera vez el Poder Ejecutivo estatal, en una entidad considerada la capital empresarial del país.

Para Baja California se prevé una campaña marcada por la polémica en torno a Marina del Pilar, luego de que Estados Unidos le retiró la visa y surgieron señalamientos sobre presuntas investigaciones en contra de la gobernadora.

Mientras tanto, este jueves comenzará la observación electoral y se abrirá el registro para visitantes extranjeros, de acuerdo con el calendario del INE, que establece la siguiente ruta para lo que resta de 2026:

-El 30 de septiembre se instalarán los 32 Consejos Locales y el 30 de noviembre los 300 Consejos Distritales, lo que marcará la conformación plena de la estructura desconcentrada del Instituto.

-Entre octubre y noviembre se recibirán las manifestaciones de intención de candidaturas independientes, cuyo periodo de apoyo ciudadano concluirá el 12 de febrero de 2027.

Para la primera mitad de 2027 se fijó la siguiente agenda:

-El 5 de febrero se realizará la primera insaculación de la ciudadanía para integrar las Mesas Directivas de Casilla y el 8 de abril la segunda, con el fin de asegurar la participación ciudadana en la organización del día de las elecciones.

-El registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril.

-El periodo de precampañas iniciará el 4 de enero y culminará el 12 de febrero.

-Las campañas se desarrollarán del 4 de abril al 2 de junio.

-Mientras que el periodo de reflexión será del 3 al 5 de junio.

-Las votaciones serán el 6 de junio.

-Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio.

-El cómputo de circunscripción plurinominal se hará el 13 de junio.

-La asignación de diputaciones de representación proporcional está prevista entre el 1 y el 23 de agosto.

ASJ