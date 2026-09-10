Salud

El Riesgo a la Salud del Uso de Fármacos para Adelgazar sin Indicación Médica

Sustancias como la semaglutida, y la tirzepatida son usadas para el control de la glucosa, aunque hay quienes la usan sin indicación médica para adelgazar

Farmacos utilizados sin indicación médica para perder peso.Foto: N+

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