El Riesgo a la Salud del Uso de Fármacos para Adelgazar sin Indicación Médica

Estas sustancias se han convertido en uno de los fenómenos farmacéuticos más grandes de los últimos años. Se trata de la semaglutida y la tirzepatida, que tratan el control de la glucosa, pero además se encontró que provocan una pérdida considerable de peso; por eso, millones de personas comenzaron a buscar estas inyecciones que prometen perder kilos sin esfuerzo y sin pasar hambre.

Al respecto la doctora Alma Pérez, neuroendocrinóloga de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, indicó:

“Sí, mejoran niveles de glucosa, resistencia a la insulina, mejora hígado graso, mejora síndrome de ovario poliendocrino metabólico, sí mejora cuestiones cardiovasculares, sí puede ser que se baje un 12% un 14%, estos efectos adversos casi siempre son gastrointestinales”

Algunos de sus efectos secundarios son: náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal, que además pueden complicarse cuando el paciente no es candidato a estas inyecciones, o el tratamiento se automedica, entonces, pueden presentar pancreatitis, problemas de vesícula, obstrucción intestinal y gastroparesia, que es un movimiento anormal del estómago.

Lupita abandonó estas inyecciones por los efectos adversos y también por economía, dice que el tratamiento mensual puede costar entre 6 mil y 15 mil pesos, además de que puede estar indicado a largo plazo y en algunos casos de por vida.

“Lo tomé durante 6 meses; logré bajar 10 kilos, ¿Por qué lo dejé? Porque entre los controles que hizo el médico hubo unas enzimas que me salieron muy, muy altas, unas enzimas pancreáticas, me dio miedo de sufrir una de las causas que dicen de los efectos secundarios que es tener pancreatitis”.

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La alta demanda de estas inyecciones también ha abierto el mercado negro de productos falsificados. Esto ha provocado que también los consuman, personas que tienen trastornos de alimentación como bulimia y anorexia o distorsión de la propia imagen, que son quienes quieren bajar de peso a toda costa.

La psiquiatra Aromi Hirata de la Asociación Psiquiátrica Mexicana explicó:

“En mi consulta tengo pacientes que llegan de que se aplicaron este medicamento que no están indicados para el paciente, que lo compraron porque alguien se los recomendó, se lo aplican, dejaron de comer una semana, y el familiar o alguien más me dice: “Es que se desmayó” y ya cuando uno los interroga: “Es que no han comido en una semana”, y eso obviamente es un riesgo muy grande para la salud”

La verdadera pregunta no es cuánto peso se puede perder con estas sustancias, sino qué costo pueden tener para la salud, si no se usan adecuadamente.

Con información de Irlanda Maya.

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