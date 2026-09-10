Incendio en Carguero en Puerto Chino Deja al Menos 20 Muertos y 5 Desaparecidos

El buque estaba atracado para reparaciones en Beihai Shipbuilding Co., en el puerto de Qingdao, un importante centro de transporte marítimo en la costa nororiental de China.

El presidente de China, Xi Jinping, emitió "instrucciones importantes" para que se emprendieran con urgencia labores de rescate de las personas desaparecidas, aunque no dio una cifra de víctimas.

En un primer momento, los medios estatales informaron que había muchas personas muertas. Después, se comunicó la primera cifra de personas fallecidas y desaparecidas.

El incidente, que ocurrió hacia las 11:15 hora local, se produjo en las instalaciones de la empresa. Había un total de 42 personas a bordo del buque y 12 de ellas fueron evacuadas de manera segura, informó Xinhua.

Las autoridades no han precisado por el momento a qué país pertenece el buque afectado, ni han informado del número de víctimas o fallecidos que habría dejado el siniestro.

"Todas las regiones y departamentos competentes deben extraer profundas lecciones del incendio, reforzar las medidas preventivas y contener con firmeza los accidentes graves para salvaguardar la vida y los bienes", declaró Xi.

El primer ministro del gigante asiático, Li Qiang, dio a su vez instrucciones en las que pidió intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas, volcar "todos los esfuerzos" en atender a los heridos y prevenir desastres secundarios.

Li pidió asimismo a su gabinete que tomara este suceso como una advertencia sobre la necesidad de reforzar las inspecciones sobre riesgos y endurecer las responsabilidades en materia de seguridad.

El Ministerio de Gestión de Emergencias ya ha enviado un grupo de trabajo al lugar de los hechos para dirigir el operativo, mientras que la provincia de Shandong ha movilizado asimismo efectivos para las actuaciones que sean necesarias en el lugar del siniestro.

ICM