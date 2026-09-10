Internacional

Incendio en Carguero en Puerto Chino Deja al Menos 20 Muertos y 5 Desaparecidos

De acuerdo con la agencia Xinhua, el buque internacional de carga Ocean Melody, que navegaba bajo bandera liberiana, se quemó cuando estaba atracado en el este de China

Vista general del puerto de Qingdao, en la provincia china de ShandongVista general del puerto de Qingdao, en la provincia china de Shandong. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+