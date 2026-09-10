Accidentes

Explosión de Pipa en Iztapalapa: A un Año Varios Afectados Apenas Se Recuperan

Se aprobaron a nivel local normas emergentes para el traslado y distribución de gas LP en autotanques, pero hasta la fecha, las medidas siguen sin implementarse por completo

Bomberos laboran en la zona de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La ConcordiaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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