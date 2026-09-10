Explosión de Pipa en Iztapalapa: A un Año Varios Afectados Apenas Se Recuperan

Este 10 de septiembre se cumple un año de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 personas fallecidas y 63 heridas.

Familiares de las víctimas preparan para este jueves un homenaje en el lugar del accidente.

Las normas aprobadas para regular el tránsito de pipas siguen sin implementarse por completo y varios afectados apenas se recuperan de la tragedia.

Alicia Matías Teodoro, fallecida tras sufrir quemaduras graves por el incendio de la pipa de gas en el puente de La Concordia, fue reconocida a nivel nacional tras proteger a su nieta Jazlyn Azuleth con su cuerpo y posteriormente ayudada por el policía Sergio Soriano, quien trasladó a la niña a un hospital.

La niña fue trasladada a Galveston, Texas, para recibir tratamiento especializado. Un año después, sigue recuperándose en México y en los próximos meses será sometida a una nueva cirugía.

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Ámbar Solís, directora de Emergencias y Traslados de la Fundación Michou y Mau, indicó:

“Va a ser una liberación en su manita, sin duda alguna la señora Alicia dio su vida por su nieta, la protegió, un escudo para ella”

La explosión del 10 de septiembre de 2025 alcanzó el auto de Juan Luis Cervantes, quien fue uno de los primeros en llegar al Hospital Balbuena, quien indicó:

“Recuerdo que empezaron a gritar porque ya sabían lo que había sucedido, ya llegó el primero, hablaban de la explosión, se rumoraban muchas cosas y comenzaron a hacerme el tratamiento de quitarme la piel que se había quemado, muy doloroso”

Sus heridas tardarán al menos dos años en cicatrizar. Juan Luis se ha enfocado en su familia y su negocio de barbería.

“Para mí sí fue un golpe porque si ese día hubiera terminado mi vida, creo que no habría estado tan satisfecho con lo que he hecho”, señaló.

En la curva del puente de La Concordia se aprecian baches y hundimientos.

A nivel local se aprobaron normas emergentes para el traslado y distribución de gas LP en autotanque. Un año después, las medidas siguen sin cumplirse.

La Norma 006 ASEA 2025 prevé una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora para las pipas y el seguimiento de las unidades a través de GPS. Deberán contar con bitácoras de mantenimiento y aditamentos para carga y descarga del gas.

Al respecto Jorge, operador de pipa de gas, señaló:

“El tanque de almacenamiento que es este, debe estar en perfectas condiciones, que no traiga averías, alguna perforación o algo”

Con información es de N+

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