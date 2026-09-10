Internacional

China Prorroga Investigación Sobre Supuesto Dumping de Nuez Pecanera Mexicana

Hace un mes, el país asiático impuso tasas provisionales de entre un 17.8 y 51.6% para el fruto enviado por México

Nuez pecaneraLas exportaciones directas de pecanas mexicanas a China sumaron 21.9 millones de dólares en 2024. Foto: Facebook | Nuez Pecanera Mexicana | Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez.

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