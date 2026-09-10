Toros de Tijuana 'Apalea' a Olmecas de Tabasco y Empata la Serie del Rey 2026

Los de Tijuana apalearon 2-13 a los sureños y de paso empataron la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Apenas el martes, en el arranque de las hostilidades por la corona, los Cabezones habían doblegado a los Bureles 7-1. Adonis Medina fue el lanzador ganador mientras que Jeremy Rhoades fue el perdedor.

Sin embargo, la historia fue diferente este miércoles en el Toro Mobil Park, que recibió ya sus dos primeros juegos de la llave en busca del título.

¡Cayó el out 27! 🔒



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Los Toros tomaron ventaja en la parte baja de la tercera entrada con un doble del dominicano Hernán Pérez que empujó una carrera de Jonathan Guzmán.

En la parte alta de la quinta, los Olmecas igualaron 1-1 gracias a un elevado de sacrificio de Calvin Estrada que impulsó a Óscar González.

En el cierre de ese rollo, le cayó una lluvia de palos a Tabasco.

Hernán Pérez abrió la cuenta con un sencillo que empujó a González para el 1-2, lo que propició la salida del abridor Jeremy Rhoades, quien le dejó la casa llena a Carlos Vázquez.

Franchy Cordero recibió a Carlos Vázquez con un palo de vuelta entera para alejar a los Toros 1-6.

La maquinaria arrancó 💥



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En un intento por detener la sangría, Vázquez fue removido para la entrada de Jack Cushing, quien llevó el mismo camino al ser recibido por un cuadrangular de Junior Lake, que colocó la pizarra 1-9.

La fiesta de batazos continuó con otro vuelacercas, ahora de Jonathan Guzmán, para colocar el marcador 1-11.

Tijuana mantuvo el pulso y en el cierre de la sexta Tomás Telis consiguió el cuarto cuadrangular del partido para ampliar la paliza 1-13

Ya sentenciado el juego, los tabasqueños marcaron una carrera más para el 2-13 final, luego de un elevado de sacrificio en la séptima entrada.

La serie, que concluirá cuando uno de los dos equipos gane cuatro partidos, continuará este viernes con la visita de los Toros a los Olmecas.

Con información de N+

ICM