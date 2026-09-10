Deportes

Toros de Tijuana 'Apalea' a Olmecas de Tabasco y Empata la Serie del Rey 2026

El cuadro fronterizo le regresó la 'ofensa' a la novena tabasqueña para mantener la llave rumbo a la corona en igualdad de condiciones

Franchy Cordero marcó un cuadrangular en el segundo juego de la Serie del Rey 2026 ante Olmecas de TabascoFranchy Cordero marcó un cuadrangular en el segundo juego de la Serie del Rey 2026 ante Olmecas de Tabasco. Foto: Facebook | TorosdeTijuana

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