INE Cambia Color Rosa por el Lila y Azul Marino

El INE ya no será rosa, cambió su identidad, y se decidió por utilizar en sus imágenes y textos de identificación los colores azul marino y lila.

La junta general ejecutiva del Instituto aprobó esta noche la nueva imagen, el nuevo cuadernillo que define esta nueva identidad; una decisión que tiene que ver también con la necesidad de evitar que se confunda con el color rosa que por años lo identificó y que ahora está siendo utilizado por el partido político Somos.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, dijo que es la primera vez que se realiza una modificación de este tipo.

"Es la primera vez que el Instituto Nacional aprobará un manual de este nivel de importancia; seguramente tendrá un impacto en el historial del Instituto hacia adelante y esto nos permitirá contar con las posibilidades de en verdad registrar este manual en donde tengamos que registrarlo para que jamás nos vuelva a ocurrir que alguna organización que se convierte en partido político en el camino de estas posibilidades pueda usar el color que institucionalmente haya establecido esta junta general", señaló-

En esta reunión, transmitida solamente en audio, Taddei enfatizó que es fundamental mantener la diferenciación del Instituto respecto de cualquier grupo político.

"Estamos dando un paso importante en el reconocimiento del personal, sobre todo en los momentos de campaña", añadió.

"Teníamos que lograr una identificación que nos permitiera en campo ser diferenciados por todos los actores en ese momento que anduvieran en la campaña o en otros tipos de ejercicios partidistas o de alguna organización ciudadana", dijo.

Con esto se trata de reforzar el sentido autónomo del INE en la organización de los procesos electorales, con lo que tendrán que modificarse todos los materiales gráficos, es decir, de imagen del mismo.

Ahora los textos "INE" e "Instituto Nacional electoral" aparecerán en azul marino, en tanto que la imagen de la boleta entrando a la urna aparecerá en diferentes tonos de lila, de acuerdo con las distintas versiones aprobadas.

Con información de Carmen Jaimes

ASJ