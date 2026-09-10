Política

INE Cambia Color Rosa por el Lila y Azul Marino

Con estas modificaciones, la imagen de la boleta entrando a la urna aparecerá en diferentes tonos de los colores elegidos

INEAhora los textos "INE" e "Instituto Nacional electoral" aparecerán en azul marino. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+