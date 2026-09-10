Política

Certificado de Nacimiento No Atribuye en Automático la Maternidad: SCJN

La Suprema Corte resolvió que la regla que reconoce al certificado de nacimiento como prueba de la maternidad no constituye una determinación definitiva

Suprema Corte de Justicia de la NaciónSuprema Corte de Justicia de la Nación determina que el certificado de nacimiento no atribuye automáticamente la maternidad. Foto: SCJN

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