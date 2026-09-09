Política

Roberto Félix Asume como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo el nombramiento que entra en vigor a partir de este 9 de septiembre 2026

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