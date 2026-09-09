Roberto Félix Asume como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE

Luego de que hoy presentara su renuncia irrevocable, Claudia Arlett Espino, como secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), esta tarde, fue designado como encargado de despacho Roberto Carlos Félix López, quien se desempeñaba como director Ejecutivo de Organización Electoral.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, designó dicho perfil con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026.

El INE indicó en un comunicado que previo a su designación, se analizó detalladamente la trayectoria profesional y académica de Félix López, "comprobándose que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo".

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Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C. Es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, además de contar con las especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

En el INE se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Consejera Presidenta y en la Coordinación Estratégica del instituto. También ocupó el cargo de Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Fue Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

Por su trayectoria, el INE asegura que constituye una garantía al contar con los conocimientos y la experiencia necesarios para conducir las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

Con la salida de Félix López de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la presidenta del INE, designó a María del Carmen Colín como Encargada de Despacho de dicha Dirección.

Estos cambios en el INE tras la renuncia de Claudia Arlett Espino se dan horas antes de que arranque el proceso electoral en México. Este 10 de septiembre inicia formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027 en el que se renovarán más de 19 mil cargos.

17 gubernaturas.

1,098 diputaciones.

18,057 cargos en ayuntamientos.

437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

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