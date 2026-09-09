Embajador de EUA Destaca Intercambio de Información con México para Detener al 'Pepa'

Epifanio "N", alias "Pepa", y su hijo Alejandro "N" fueron detenidos el 8 de septiembre en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló el intercambio de información entre ambos países como la clave de la captura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 'Pepa', Jefe de Plaza de 'La Línea', y a su Hijo en Chihuahua

"Información compartida, acción tomada", se lee en el mensaje que Johnson publicó en la red social X. Ahí también advirtió que quienes "amenazan a nuestras comunidades serán encontrados y llevados ante la justicia".

Epifanio "N" es señalado como jefe de plaza de Manuel Ojinaga para el grupo delictivo "La Línea", afín al "Nuevo Cártel de Juárez", y como presunto responsable de la producción y el trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos. Tiene además vínculos con Sergio Pedro "N", alias "Checo", señalado como jefe regional de la misma organización, y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Durante el operativo fueron asegurados un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Chihuahua, para continuar con las actuaciones ministeriales conducentes.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, con información adicional del Departamento de Justicia de Estados Unidos a través del Servicio de Alguaciles —U.S. Marshals—, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México.