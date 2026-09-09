Política

Embajador de EUA Destaca Intercambio de Información con México para Detener al 'Pepa'

Epifanio 'N' y su hijo Alejandro fueron detenidos en Chihuahua junto con armas y vehículos

Embajador de EUA en México Destaca Intercambio de Información en Detención de PepaEl Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, mira durante el evento del 249º Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Foto: Reuters / Archivo

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