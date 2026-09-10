Medio Ambiente

En Riesgo el Campo de Campeche por Plaga del Hongo Fusarium

Más de 20 mil hectáreas de caña de azúcar resultaron afectadas. El hongo daña principalmente raíces de plantas, limita su desarrollo y puede ocasionar afectaciones en el rendimiento de los cultivos

Cañaverales en Campeche.Más de 20 mil hectáreas de caña de azúcar resultaron afectadas por el hongo. Foto: Facebook @sdacampeche

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