En Riesgo el Campo de Campeche por Plaga del Hongo Fusarium

En Campeche, más de 20 mil hectáreas de caña de azúcar resultaron afectadas por la presencia del hongo Fusarium que afecta la producción de más de 2 mil cañeros.

La presencia del patógeno mantiene en alerta a los productores de la región, debido a que afecta principalmente las raíces de las plantas, limita su desarrollo y puede ocasionar daños en el rendimiento de los cultivos.

Al respecto, Fabián Papalotzi Cruz, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche, indicó:

"Dadas las condiciones ahorita del clima, lo que es lluvia, humedad, temperatura, eso ha disparado la plaga, entonces sí ya tenemos mayor presencia. Tiene más de 50% de afectación en los cultivos de caña".

Por su parte Roxana Rivera Peña, secretaria de Desarrollo Rural de Campeche, señaló:

"Afectan los rendimientos, los rendimientos de producción los bajan y aquí la cuestión es que tenemos que tener mucho cuidado, porque es de fácil transmisión a otras áreas de cultivo, entonces tenemos que controlar bien para que no se nos salga de control".

Especialistas advirtieron que el hongo puede permanecer en el suelo durante largos periodos, por lo que representa un riesgo para futuras siembras y dificulta la recuperación de los terrenos afectados.

"Lo que hace la plaga es que crea un anillo en la base del tallo y no permite que la savia fluya y prácticamente va ahorcando la planta", precisó el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche.

Ante esta situación, autoridades y productores mantienen vigilancia sobre los cañaverales para determinar el alcance de la afectación y aplicar medidas de control, que permitan evitar una mayor propagación del patógeno.

La secretaria de Desarrollo Rural de Campeche, Roxana Rivera Peña, explicó:

"Es el Fusarium, esto se encuentra en el suelo de las plantaciones. Entonces, entonces nosotros estamos haciendo toda una estrategia primero de control químico para rezagar un poco el daño y ya después metemos el control biológico”.

De acuerdo con el Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se reportó que en el 2025 hubo más de 40 mil hectáreas cultivadas y una producción de más de 2 millones de toneladas de azúcar.

Con información de Gerardo Sánchez.

LECQ