Medio Ambiente

Clausuran Cuatro Puntos de Descarga de Aguas Residuales en Río Atoyac de Puebla

Las empresas sancionadas en Coronango, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla y la capital poblana no contaban con el título de concesión de Conagua

Clausurados Cuatro Puntos Descargas Aguas Residuales Río Atoyac PueblaClausuran Puntos de Descargas de Aguas Residuales en Cuatro Municipios de Puebla. Foto: X @PROFEPA_Mx

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Profepa clausura descargas ilegales en el Río Atoyac. Empresas en Puebla sin permisos ni tratamiento adecuado de aguas. Descubre más.

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