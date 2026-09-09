Clausuran Cuatro Puntos de Descarga de Aguas Residuales en Río Atoyac de Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó cuatro visitas de inspección en materia de descargas de aguas residuales en los municipios de Puebla, Coronango, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, donde identificó incumplimientos relacionados con la descarga de aguas residuales a cuerpos de agua nacionales.

Estas inspecciones fueron informadas por la Profepa como parte de las acciones que realiza para el saneamiento del Río Atoyac y del Programa Operativo Anual 2026 en el estado de Puebla.

Durante las revisiones se constató que los responsables de los puntos revisados no contaban con el título de concesión emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para realizar descargas de aguas residuales; tampoco acreditaron el tratamiento previo de las aguas para cumplir con los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021.

Además, no exhibieron los pagos de derechos federales correspondientes, ni contaban con los aparatos medidores y accesos necesarios para realizar el muestreo.

Personal de la Profepa realizó cuatro visitas de inspección en materia de descargas de aguas residuales en los municipios de Puebla, Coronango, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, donde identificó incumplimientos relacionados con las descargas a cuerpos de agua nacionales:… pic.twitter.com/fa6ohisscf — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 9, 2026

Ante estas irregularidades, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de cuatro puntos de descarga de aguas residuales que desembocan hacia los ríos Cotzala, Rabanillo y Tlapalac, afluentes del Río Atoyac.

Las visitas de inspección se realizaron el 18 de agosto en un establecimiento de la capital poblana que descarga hacia la barranca Axoxocatl; el 21 de agosto en los municipios de Coronango y San Martín Texmelucan, y el 26 de agosto en San Miguel Xoxtla, en un punto de descarga hacia el Río Tlapalac.

Asimismo, durante las diligencias se detectó que no se había informado a la autoridad del agua sobre los contaminantes presentes en las aguas residuales generadas y que no se contaba con la totalidad de las Cédulas de Operación Anual correspondientes.

La Profepa dio a conocer que continuará con los procedimientos administrativos correspondientes y dará seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas, como parte de las acciones para contribuir al saneamiento y protección del Río Atoyac y sus afluentes.

Con información de N+

GMAZ