Medio Ambiente

Clausuran Predio por Presunto Daño al Medio Ambiente en Ajalpan, Puebla

De acuerdo con las autoridades en el terreno se ejecutaban obras de cambio de uso de suelo sin contar con los permisos correspondientes.

Predio Clausurado Cambio Uso Suelo sin Permiso Devastación Plantas Medio Ambiente Ajalpan PueblaClausuran Obra sin Permiso que Devastó Varios Ejemplares de Plantas en Ajalpan, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Clausuran predio en Ajalpan, Puebla, por daño ambiental. Obras sin permisos devastaron flora local. Autoridades refuerzan acciones para proteger el medio ambiente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+