Clausuran Predio por Presunto Daño al Medio Ambiente en Ajalpan, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer que la Policía Estatal Forestal y autoridades federales llevaron a cabo la clausura de un predio en el municipio de Ajalpan.
De acuerdo con la dependencia, el terreno no contaba con los permisos para el cambio de uso de suelo emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y aún así se estaban realizando obras de esa índole en él.
En atención a una denuncia ciudadana, los uniformados implementaron este operativo interinstitucional con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), constatando la devastación de distintos ejemplares de flora como mezquite, copalillo, xoconostle y pitaya.
La Policía Estatal Forestal y autoridades federales llevaron a cabo la clausura de un predio en Ajalpan, al no contar con los permisos para el cambio de uso de suelo emitidos por @SEMARNAT_mx.
Tras colocar los sellos de clausura, la SSP Puebla refrendó su compromiso de reforzar las acciones para combatir actividades que atentan contra el patrimonio natural.
De manera casi simultánea, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado de Puebla atendió el reporte de un incendio de pasto seco, basura y llantas en un predio ubicado a la orilla del Periférico Ecológico.
Con agua a presión y técnicas de remoción, el personal logró controlar y extinguir el fuego a la altura de la capital poblana, además de retirar material para evitar que las llamas se reavivaran.
👩🚒🚒 El Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del @Gob_Puebla atendió el reporte de un incendio de pasto seco, basura y llantas en un predio ubicado a la orilla del Periférico Ecológico, en Puebla capital.