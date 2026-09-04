Internacional

Argentina Construirá una Base Naval en Tierra del Fuego, Cerca de las Islas Malvinas

El mandatario Javier Milei aseguró que el archipiélago "es argentino por historia y por derecho"

’Malvinas son Argentinas por Historia y por Derecho’: Milei Busca Frenar Explotación Petrolera BritánicaCadena Nacional del presidente Javier Milei desde Casa Rosada sobre las Malvinas. Foto: X @OPRArgentina

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