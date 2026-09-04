El presidente Javier Milei anunció que Argentina construirá una base naval en Tierra del Fuego, cerca de las Islas Malvinas. Al mismo tiempo, buscará endurecer los castigos a las firmas ​petroleras ‌que ‌operen ​en el mar ‌cercano ‌al archipiélago, cuya soberanía ‌disputa ​con ​el ​Reino Unido.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", dijo Milei en su mensaje acompañado de miembros de su gabinete.

Milei destacó que percibe vientos "favorables" para el reclamo contra Reino Unido.

"En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo", afirmó Milei en cadena nacional, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera esta semana que no descarta revisar la posición de Washington sobre el histórico diferendo por las islas.

Este anuncio ocurre en el marco del reclamo de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas 220 kilómetros al norte de las Islas.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, en la que insta a ambas naciones a resolver el diferendo de por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

"El Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado", aseguró Milei, y dijo que Argentina debe actuar "con firmeza" ante los proyectos que "representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

Añadió que va a "endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas".

"La Argentina no se quedará de brazos cruzados", aseguró.

Hasta ahora Estados Unidos, como la mayoría de los países occidentales, reconocen que el Reino Unido administra el archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

De esta forma el presidente argentino intensificó la histórica disputa de su país con Reino Unido por las islas Malvinas (conocidas en inglés como Falkland Islands), elogiando al presidente estadounidense Donald Trump por haber dicho que Washington podría reconsiderar su postura históricamente neutral sobre la soberanía de las islas, y prometiendo nuevas medidas para frenar un proyecto petrolero en alta mar cerca del archipiélago bajo control británico.

"Estados Unidos está considerando este cambio de postura porque sabe que Argentina es un socio fiable, alineado con los valores occidentales y situado en una posición estratégicamente importante, capaz de ser un aliado valioso en las próximas décadas", afirmó Milei.

El esfuerzo de Milei por volver a centrar la atención nacional en las Malvinas marca un giro para un líder que ha sido criticado internamente por estrechar lazos con el Reino Unido y por expresar su admiración hacia Margaret Thatcher, la primera ministra británica que lideró la recuperación del remoto archipiélago durante la guerra de las Malvinas de 1982. El conflicto, que duró dos meses, se cobró la vida de 649 militares argentinos, 255 efectivos británicos y tres habitantes de las islas.

La reivindicación de soberanía sigue siendo una de las pocas causas que trascienden las profundas divisiones políticas de Argentina, lo que brinda a Milei una oportunidad política favorable en un momento en que sus índices de aprobación caen y la economía muestra signos de debilidad.

“Podemos discutir sobre mi estilo. Podemos discrepar en materia de política fiscal o cambiaria”, dijo Milei. «Pero esta cuestión exige que depongamos las armas y mostremos un frente unido ante el mundo como nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. La de las Malvinas es una de ellas”.

El mandatario argentino aseguró que el archipiélago "es argentino por historia y por derecho".

Sostuvo que el país sudamericano heredó la soberanía sobre las islas de su antigua potencia colonial, España, y que el Reino Unido las ocupa ilegalmente desde 1833. El Reino Unido rechaza dicha reclamación, alegando el deseo de los habitantes de las islas de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

HVI