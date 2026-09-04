Ministro de Israel Lanza Plan para Expulsar a 1.86 Millones de Personas de Gaza

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, presentó un plan para expulsar a 1.86 millones de personas de la franja de Gaza y enviarlas al extranjero. El plan contempla desplazar a 250 palestinos en un año y promover la salida “voluntaria” del resto en un plazo de siete años.

El proyecto buscaría convencer a las alas más radicales de los votantes israelíes de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. Itamar Ben Gvir es un abogado y político de extrema derecha, miembro del partido Otsmá Yehudit.

Se le considera un extremista ultraortodoxo y ha enfrentado a lo largo de los años múltiples acusaciones por promover discurso de odio. Solamente este año se le señaló por compartir un video donde mostraba a palestinos en un campo de concentración.

También compartió hace una semana un video donde presas palestinas en una cárcel de Haifa le reclaman en persona por las malas condiciones en que viven. El político dijo que él era responsable y aseguró que las cárceles no debían ser “como un hotel”:

“Estoy feliz de haber rebajado las condiciones al mínimo del mínimo”, añadió.

Ahora, el funcionario del gobierno de Benjamin Netanyahu ha calificado su plan para desplazar a casi 2 millones de personas como “realista”. En su opinión, el proyecto no obliga a los palestinos a marcharse de Gaza; además, aseguró que varios países están dispuestos a colaborar y recibir a los gazatíes, aunque no precisó cuáles.

“Tenemos que alentar la emigración de los habitantes de Gaza”.

El documento presentado por Itamar Ben Gvir fija doce puntos para el proyecto. Entre ellos se menciona que cada salida estará avalada por un país de acogida. También se menciona que se compensaría a los países que recibieran a los desplazados y afirma que habría una asignación económica para los emigrantes durante sus primeros 2 años fuera de Gaza.

El ministro de Seguridad afirma que Israel necesitaría 10 mil millones de séqueles, equivalentes a 56 mil 213 millones de pesos mexicanos. Itamar Ben Gvir señaló que ha sostenido propuestas semejantes en el pasado y que estas han ganado legitimidad después de que Donald Trump planteara abiertamente la idea de fomentar la emigración desde Gaza.

La Convención de Ginebra, documento que definió en 1949 los derechos de las personas civiles, personal médico y trabajadores humanitarios durante conflictos armados, señala que el desplazamiento forzado de civiles de un territorio ocupado se considera un crimen de guerra.

Para los palestinos, los intentos para expulsarles de sus tierras remite a la “Nakba”, término que significa “catástrofe” y se refiere al desplazamiento masivo de palestinos durante la guerra árabe-israelí de 1948.

Anteriormente, Itamar Ben Gvir ha sido objeto de sanciones internacionales por su papel en el actual conflicto en Medio Oriente. En 2025, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron sanciones contra el ministro de Seguridad, así como contra Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas. Ambos fueron señalados por promover los asentamientos israelíes en Cisjordania, acción condenada explícitamente por el derecho internacional.

En el comunicado donde se anunciaron las sanciones contra los funcionarios se señalaba:

“Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich han incitado a la violencia extremista y a graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Estas acciones son inaceptables. Por ello hemos actuado ahora: para exigir responsabilidades a los autores”.

Con información de AFP y EFE