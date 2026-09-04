Internacional

Ministro de Israel Lanza Plan para Expulsar a 1.86 Millones de Personas de Gaza

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad, propuso un plan para que los palestinos abandonen Gaza y sean recibidos por países terceros

Itamar Ben-Gvir en marzo del 2026 en el Parlamento de IsraelItamar Ben-Gvir propone expulsar a 1.8 millones de palestinos de Gaza. Foto: Reuters

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