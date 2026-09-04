Aseguran Casi un Millón de Pastillas de Fentanilo en Cruce Fronterizo de Sonora

Alrededor de un millón de pastillas de fentanilo y varios kilogramos de pasta de opio, fueron asegurados en Nogales, Arizona, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés.

A través de redes sociales, Natalia Papachoris, directora del Puerto de Nogales de la oficina estadounidense, informó que agentes asignados a la garita Dennis DeConcini, incautaron aproximadamente 317 kilos de diversas drogas.

Entre el contrabando de narcóticos, las autoridades estadounidenses confirmaron que fueron localizadas cerca de 1 millón de pastillas de fentanilo, así como un total de 56.7 kilogramos de pasta de opio.

Asimismo, el reporte de la oficina estadounidense mostró que el contrabando viajaba en varios paquetes envueltos en cinta, ocultos en el interior de un neumático.

En el último balance reportado por la CBP en Nogales, tan solo el mes de julio pasado se decomisaron 1 millón de pastillas de fentanilo, más de 11 kilos de cocaína, 1 kilo de heroína, 84 kilos de metanfetamina, 38 kilos de fentanilo en polvo, además de realizar 43 arrestos de presuntos criminales.