Seguridad

Aseguran Casi un Millón de Pastillas de Fentanilo en Cruce Fronterizo de Sonora

Los paquetes con droga estaban ocultos al interior de un neumático.

Aseguran Casi un Millón de Pastillas de Fentanilo en Cruce Fronterizo de SonoraAseguran Casi un Millón de Pastillas de Fentanilo en Cruce Fronterizo de Sonora. Foto: CBP

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