SMN Alerta por Lluvias Intensas en 21 Estados de la República Mexicana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, pronosticándose lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Por otra parte, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en los estados del occidente y centro de México.

A su vez, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados de la Mesa del Norte; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

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Este jueves, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Durango (oeste) y Jalisco (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur), Aguascalientes, Guanajuato (este y sureste), Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (oeste y centro), Querétaro (sur), Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste), Campeche (suroeste, centro y norte), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

Mientras que las temperaturas máximas estarán por encima de los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Chihuahua (noreste), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México, con posibilidad de bancos de niebla.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México y en la Ciudad de México, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la mínima será de 12 a 14 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una temperatura mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM