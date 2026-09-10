SMN Alerta por Lluvias Intensas en 21 Estados de la República Mexicana

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Mientras que en Baja California y Sonora los termómetros estarán por encima de los 45 grados Celsius

Un elemento de Protección Civil de Sinaloa habla con el conductor de un vehículo durante una inundación en CuliacánUn elemento de Protección Civil de Sinaloa habla con el conductor de un vehículo durante una inundación en Culiacán. Foto: Facebook | pcsinaloa

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