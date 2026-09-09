Toman Fuerza Dos Posibles Ciclones en una Misma Zona del Pacífico Mexicano

Dos perturbaciones atmosféricas incrementaron su posibilidad de convertirse en ciclones tropicales en los próximos días en el océano Pacífico, donde continúa la intensa actividad debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) detallaron que se trata de dos zonas de baja presión en una misma área de este litoral oceánico.

La primera aumentó a 90% su probabilidad de evolucionar en un ciclón en uno o dos días, por lo que pronto podría convertirse en la tormenta tropical Norbert.

Dicho sistema se ubicó esta mañana a 980 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y registró desplazamiento al oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h).

La segunda perturbación incrementó a 40% su posibilidad de desarrollar un ciclón en siete días; de hacerlo, se convertirá en la tormenta Odalys.

En este caso, la Conagua la ubicó al sur de la Península de Baja California. Mapas de ese organismo y del NHC mostraron que las dos perturbaciones atmosféricas evolucionarían en una misma zona del Pacífico.

En caso de formarse, se trataría de los ciclones tropicales número 14 y 15 de la actual temporada en el Pacífico, que termina hasta noviembre 2026.

Antes se desarrollaron en este litoral las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle y Julio, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie.

Cabe señalar que el SMN previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico, por lo que faltarían entre cinco y ocho.

Los nombres previstos para los siguientes ciclones son: Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central. Su evolución puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB