Pronóstico del Clima para Nuevo León: Calor y Precipitaciones

Esta mañana se presenta soleada en Monterrey y su zona metropolitana, con temperaturas de 24 °C a 27 °C en distintos puntos del área metropolitana y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo.

Para este miércoles, la temperatura podría alcanzar una máxima de 35 °C, mientras que la probabilidad de lluvia continúa siendo baja.

Durante el día dominarán las condiciones de cielo soleado a medio nublado. La humedad en el ambiente podría disminuir hasta 40 por ciento, por lo que la sensación térmica rondará los 36 °C.

Para los próximos días se esperan condiciones de cielo mayormente soleado, con temperaturas máximas de 35 °C el jueves, mientras que para viernes y sábado podrían alcanzar cerca de 37 °C. Para domingo y lunes, las temperaturas retrocederían a 35 °C y 34 °C, respectivamente, con menores probabilidades de lluvia durante los próximos cinco días.

A nivel nacional, las lluvias continúan activas sobre la Sierra Madre Occidental, así como en el occidente, centro y sureste del país, debido a la presencia de sistemas de baja presión, vaguadas y el paso de la Onda Tropical número 37 de la temporada. Estos sistemas generan inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de lluvias y tormentas.

Mientras tanto, el noreste del país continúa registrando precipitaciones por debajo de los promedios esperados para un mes de septiembre típico.

En el Pacífico, una zona de inestabilidad ubicada frente a las costas mexicanas, aunque alejada del país, presenta un 90 por ciento de potencial ciclónico y se aleja de territorio nacional. De mantenerse las condiciones, podría conformarse como ciclón tropical en las próximas horas.

En el Atlántico, una nueva pluma de polvo del Sahara avanza sobre el océano y alcanzará Puerto Rico y República Dominicana, situación que contribuirá a inhibir la formación de ciclones durante los próximos siete días.