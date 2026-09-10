Lista de las Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 10 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 2 rodadas de motociclistas, 2 rodadas de ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

La Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, marchará a las 10:00 horas de la “Plaza Roja” de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero con destino al Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Allende Belisario Domínguez 22, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La Alianza Nacional de Jubilados se concentrará en Cuauhtémoc a las 09:30 horas en el Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motociclistas rodarán por América y Calzada de Tlalpan, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán, con destino al Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc.

En Iztapalapa y Cuauhtémoc motociclistas rodarán a las 20:30 horas de Parque Temático Iztapasauria, en Calle 711, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa; a las 21:00 horas del Monumento a Cabeza de Juárez, en avenida Guelatao, colonia Cabeza de Juárez III, alcaldía Iztapalapa; a las 21:30 horas de gasolinera en Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc a un destino por definir.

Ciclistas rodarán a las 19:45 horas desde Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas, con destino a la Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ