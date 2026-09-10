A Esta Hora Inicia Marcha del IPN que Va al Centro Histórico de la CDMX
Integrantes de la ESIME Zacatenco se movilizarán este jueves para exponer las condiciones que, aseguran, afectan a la comunidad estudiantil
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Integrantes de la ESIME Zacatenco se movilizarán este jueves para exponer las condiciones que, aseguran, afectan a la comunidad estudiantil
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Las actividades previstas para conmemorar el aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) estarán acompañadas por una movilización hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el punto de concentración se encuentra en el cruce de avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Nueva Industrial Vallejo.
La marcha iniciará a las 10:00 horas en la Plaza Roja de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Dicha movilización se realiza en el contexto del conversatorio "La ESIME, Legado y Futuro 110 Años de Ingeniería Mexicana, con Liderazgo Politécnico".
Durante la protesta, integrantes de la ESIME Zacatenco expondrán problemáticas en su institución, tales como laboratorios sin equipo, infraestructura en mal estado, falta de material de trabajo y lo que consideran una mala calidad educativa.
FBPT