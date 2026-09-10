Marchas

A Esta Hora Inicia Marcha del IPN que Va al Centro Histórico de la CDMX

Integrantes de la ESIME Zacatenco se movilizarán este jueves para exponer las condiciones que, aseguran, afectan a la comunidad estudiantil

Estudiantes del IPN realizan una marchaEstudiantes del IPN realizaron una marcha desde la Plaza Roja de Zacatenco hacia la Dirección General. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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