A Esta Hora Inicia Marcha del IPN que Va al Centro Histórico de la CDMX

Las actividades previstas para conmemorar el aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) estarán acompañadas por una movilización hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el punto de concentración se encuentra en el cruce de avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Nueva Industrial Vallejo.

La marcha iniciará a las 10:00 horas en la Plaza Roja de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero.