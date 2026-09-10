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Evita Estas Zonas: Bloqueos de Trabajadores de la CFE en CDMX

Los manifestantes exigen democracia sindical, libertad de asociación y el fin de la persecución laboral

Marcha de jubilados de la CFEMarcha de jubilados de la CFE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protestas en CDMX: La Coalición de Trabajadores de la CFE exige derechos laborales. Evita bloqueos en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Conoce más sobre sus demandas.

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