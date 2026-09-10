Evita Estas Zonas: Bloqueos de Trabajadores de la CFE en CDMX

Integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) salieron a manifestarse en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los manifestantes realizan su jornada de lucha para exigir democracia sindical, libertad de asociación y el fin de la discriminación y persecución laboral, así como el derecho a un trabajo digno.

La concentración de los trabajadores de la CFE es en tres alcaldías, de acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. La primera protesta inició a partir de las 8:00 horas en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego, cerca de las 11:00 horas, los inconformes se reunieron en el Edificio Sede del Palacio de Justicia Federal San Lázaro, en Avenida Eduardo Molina No. 2, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Finalmente, a las 15:00 horas, los trabajadores trasladarán su protesta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Bulevar Adolfo López Mateos No. 1968, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

A estas manifestaciones podrían sumarse en apoyo los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, Sindicato de Entidad Nacional por la Educación Emancipadora y Unión General de Trabajadores de México.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas.

Con información de N+