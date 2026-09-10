Marchas

Alternativa Vial por Marcha del IPN que Va al Centro de la CDMX: Ruta y Zona Afectada

Las autoridades informaron que la movilización comenzará desde la mañana de este jueves y pasará por calles principales de la capital

Protesta del IPNUn contingente de estudiantes del IPN protestó en la Unidad Zacatenco. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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