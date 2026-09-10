Alternativa Vial por Marcha del IPN que Va al Centro de la CDMX: Ruta y Zona Afectada

La movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) tendrá complicaciones viales debido a una movilización de integrantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los manifestantes tienen previsto trasladarse hacia el Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende, localizado en Belisario Domínguez número 22, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la concentración está prevista a partir de las 10:00 horas en la Plaza Roja de la Unidad Zacatenco, ubicada en el cruce de avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Como alternativa vial, los automovilistas pueden usar el Eje Central Lázaro Cárdenas, Calzada Ticomán y Avenida Insurgentes Norte.

La movilización se realizará en el marco del conversatorio "La ESIME, Legado y Futuro. 110 Años de Ingeniería Mexicana, con Liderazgo Politécnico", actividad con la que se conmemorará el aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Los participantes buscan hacer visibles distintas problemáticas y deficiencias que, señalan, enfrenta la escuela.

Entre las situaciones que motivan la protesta se encuentran la falta de equipo en los laboratorios, deterioro de la infraestructura, ausencia de material de trabajo y cuestionamientos sobre la calidad educativa.

La marcha contempla un aforo aproximado de 200 personas y tendrá como destino el Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende.

FBPT