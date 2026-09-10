Pipa Volcada y Derrame de Combustible Cierran el Libramiento Norte de Irapuato

El pasado miércoles alrededor de las 3:30 de la tarde, se registró un accidente en el libramiento norte de Irapuato en donde una pipa de doble remolque se vio involucrada.

Los hechos se presentaron cuando el remolque se desprende de la unidad principal, provocando la volcadura y el derrame del combustible.

Conductores que circulaban por la zona informaron a las autoridades sobre lo sucedido pidiendo apoyo de elementos de seguridad y rescate para evitar mayores daños.

Unidades de Protección Civil y Bomberos municipal llegaron al lugar ubicado a la altura de la comunidad de El Carrizalito para comenzar con las labores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Intenta Tráiler Ganar Paso al Tren en Apodaca

El tráfico vehicular se vio afectado pues se cerró la carretera en ambos sentidos causando largas filas de automóviles.

Hasta el momento se continuan los trabajos para el retiro de la pipa y no se reportan personas lesionadas de gravedad, solamente daños materiales.