Accidentes

Pipa Volcada y Derrame de Combustible Cierran el Libramiento Norte de Irapuato

Por más de 10 horas se ha mantenido cerrada la carretera en dirección a Salamanca a la altura de la comunidad de El Carrizalito

Pipa Volcada y Derrame de Combustible Cierran el Libramiento Norte de Irapuato.Pipa Volcada y Derrame de Combustible Cierran el Libramiento Norte de Irapuato. Foto: Así Sucede Irapuato/Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Elementos de diversas corporaciones han trabajado para la contención y la limpieza del derrame de combustible y para mover la pipa y habilitar el paso vehicular.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+