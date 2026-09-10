Sheinbaum Informa que FGR ‘Ya Tiene Algunos Resultados’ por Muerte del Diputado Zenyazen Escobar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene algunos resultados preliminares de la investigación que se sigue por la muerte del diputado Zenyazen Escobar García, quien fue hallado sin vida el pasado 4 de septiembre, en la zona conocida como 'La Gloria', en Veracruz.

“Ya tienen algunos resultados (por la muerte del diputado Zenyazen Escobar García). Lo informaron ellos (la FGR)”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa mañanera.

La titular del Ejecutivo Federal externó su pésame a la familia de Escobar García. "Nuestro pésame a la familia y a todos los amigos, compañeros".

Zenyazen Escobar era parte de la bancada del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Además, se desempeñó como secretario de Educación durante el periodo de Cuitláhuac García Jiménez como gobernador de Veracruz.

Con información de N+

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