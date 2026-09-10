Política

Sheinbaum Informa que FGR ‘Ya Tiene Algunos Resultados’ por Muerte del Diputado Zenyazen Escobar

La presidenta externó su pésame para la familia y amigos del legislador

Curul del diputado Zenyazen Escobar GarcíaCurul del diputado Zenyazen Escobar García. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Claudia Sheinbaum informa que la FGR ya tiene avances en el caso del diputado Zenyazen Escobar. La búsqueda de respuestas continúa. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+