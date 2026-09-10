Política

Sheinbaum Llama a Evitar Denostaciones Durante Proceso Electoral 2026-2027

Este jueves, el INE puso en marcha las primeras acciones rumbo a los comicios del 6 de junio del siguiente año

simulacro de votaciónEn las instalaciones del INE se llevó a cabo un simulacro de votación con las boletas electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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