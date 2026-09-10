Sheinbaum Llama a Evitar Denostaciones Durante Proceso Electoral 2026-2027

El proceso electoral federal rumbo a 2027 comenzó formalmente este 10 de septiembre, con el arranque de las actividades que llevarán a la jornada del 6 de junio del próximo año. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a mantener el debate político centrado en las propuestas y evitar las descalificaciones.

"Que no haya denostaciones, que haya propuestas, esencialmente. Si se cumple eso, va a ser un proceso muy bueno para el país. Ese es el mensaje", señaló la mandataria.

Asimismo, hizo énfasis en dejar de lado el odio y recalcó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son los encargados de definir "si hay odio o delito".

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027, fecha en la que se renovarán 500 curules de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales.

Con el inicio formal del proceso, las autoridades electorales pondrán en marcha las distintas etapas previstas para organizar los comicios.

Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) comienza más de 500 actividades relacionadas con la organización de la elección federal.

Entre las tareas contempladas se encuentra la instalación de los órganos desconcentrados del instituto.

FBPT