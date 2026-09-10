Pronóstico del Clima para Nuevo León: Chubascos y Altas Temperaturas

A pesar de los bajos porcentajes de probabilidad de lluvia, ayer nuevamente se presentaron chubascos al sur de la zona metropolitana de Monterrey, lo que generó un arcoíris digno de muchas fotografías. Asimismo, circularon imágenes de la cortina de lluvia que se precipitó y que fue muy notoria debido a que estaba muy focalizada.

Este jueves inició con temperaturas alrededor de los 25 grados y cielo medio nublado en algunos sectores, además de buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo.

Se espera que a lo largo del día la temperatura alcance los 36 grados, con una sensación térmica de hasta 38 grados y cielo soleado. La probabilidad de lluvia continúa siendo baja, aunque no está descartada, tal como ocurrió durante la jornada de ayer.

Un centro de baja presión y una vaguada sobre el norte de Coahuila y Nuevo León continúan provocando la inestabilidad necesaria para formar algunos chubascos de manera muy aislada. El calor y la entrada de humedad seguirán generando condiciones propicias para que se presenten lluvias, aun cuando los porcentajes de probabilidad no sean muy altos.

En el territorio nacional también permanecen las condiciones de lluvia propias de esta temporada en zonas del noroeste, occidente, centro y sureste, debido a canales de baja presión, vaguadas y ondas tropicales.

Frente a la costa del Pacífico se generó la tormenta tropical “Norbert”, que esta mañana se ubicó a mil 215 kilómetros al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos de 65 kilómetros por hora y movimiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora, por lo que no representa riesgo para México.