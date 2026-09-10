Balacera contra Jugadores de Futbol Deja un Muerto y un Lesionado en Puebla

Un hombre murió y otro resultó gravemente lesionado luego que sujetos armados dispararon contra jugadores de futbol durante un partido que se realizaba en la inspectoría de Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Tepanco de López, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta cuando llegaron al campo de futbol rápido y dispararon contra los jugadores, para posteriormente escapar de la zona.

Luego de la balacera ocurrida la noche del 9 de septiembre, uno de los futbolistas perdió la vida en el lugar, mientras que otro resultó lesionado, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Los disparos provocaron momentos de pánico entre los asistentes, por lo que la mayoría decidió retirarse del lugar para estar a salvo, mientras que otros intentaban auxiliar a los afectados.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron el descenso de un masculino, mientras que otra persona tuvo que ser trasladada a un hospital de Tehuacán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ataque Armado durante Partido de Futbol Deja a un Jugador Sin Vida en Puebla

Los elementos policiales tuvieron conocimiento del ataque armado por lo que implementaron un operativo para dar con los responsables, sin embargo, aún no se reportan detenidos.

El acceso al Complejo Deportivo 'Futbol Total' quedó cerrado mientras las autoridades llevan acabo las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantendrá abiertas las investigaciones hasta que se de con el paradero de los responsables de este ataque que enlutó a una familia en el municipio de Tepanco de López.

Ante esto, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que realicen las denuncias formales ante hechos violentos para que las personas detenidas puedan ser juzgadas conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS