Homicidios

Balacera contra Jugadores de Futbol Deja un Muerto y un Lesionado en Puebla

Se registró un ataque armado al interior de un Complejo Deportivo ubicado en la inspectoría de Francisco I. Madero en Tepanco de López.

Ataque armado en campo de futbol deja un jugador sin vida en Puebla.Ataque armado deja a jugador de futbol sin vida en Puebla. Foto: Facebook Enigma Tehuacán

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Ataque armado en partido de futbol en Puebla deja un muerto. La policía investiga mientras el Complejo Deportivo permanece cerrado.

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