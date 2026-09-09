Hallan a Hombre Sin Vida Envuelto en Costales en Junta Auxiliar de Puebla

Vecinos reportaron el hallazgo de un hombre sin vida con lesiones de arma blanca y envuelto en costales en calles de La Resurrección, junta auxiliar de la capital poblana.

En el sitio se encuentran elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla quienes confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 14:00 horas de este miércoles 9 de septiembre de 2026, generando una intensa movilización policial en la zona.

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Tras los hechos ocurridos en la junta auxiliar La Resurrección elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/Qwxj0D5Ihn — SSC Puebla (@SSC_Pue) September 9, 2026

Al lugar del hallazgo, en la calle Solidaridad de la colonia 2 de Marzo, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla y la Policía Estatal para acordonar el área.

Se espera la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realicen el levantamiento de cuerpo e inicie con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

A pesar de la existencia de rumores que aseguran el cuerpo se encuentra mutilado, serán las autoridades quienes se encarguen en las próximas horas de emitir un informe detallado sobre este suceso.

Con información de N+

GMAZ