Homicidios

Hallan a Hombre Sin Vida Envuelto en Costales en Junta Auxiliar de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo encontrado en inmediaciones de La Resurrección presentaba lesiones de arma blanca.

Homicidio Muerto Hombre Heridas Arma Blanca Envuelto Costales La Resurrección PueblaHallan a Hombre Sin Vida en La Resurrección, Puebla. Foto: N+

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Descubren cuerpo con lesiones de arma blanca en Puebla, envuelto en costales. La policía y peritos trabajan en el lugar. Conoce más sobre este caso.

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